Oettinger will Kretschmann verabschieden

Bereits zum zwölften Mal haben die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Langnau/Laimnau am „größten politischen Stammtisch“ des Landes in der „Alten Kelter“ Fellbach teilgenommen. Der Politische Aschermittwoch der Christdemokraten stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen.

„Mit unseren 6500 kommunalen Mandatsträgern ist die CDU in Baden-Württemberg so verwurzelt im Land wie keine andere Partei“, rief Landesvorsitzender Thomas Strobl in seinen Eröffnungsworten den 1500 Besuchern in der Halle zu, heißt es in einem Pressebericht der CDU. Hauptredner war aber EU-Kommissar Günther Oettinger, der mit launigen und markigen Sprüchen in Richtung der anderen Parteien austeilte. Mit Blick auf die Landtagswahlen 2021 und den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann sagte Oettinger frech: „Er ist mein Freund. Er schwebt über allem. Macht wenig und deswegen wenig falsch. Ich mag ihn.“ Nach der nächsten Landtagswahl werde die CDU ihm hoffentlich hinterdreinrufen dürfen: „Vielen Dank, Winfried, und tschüss!“, schreibt der CDU-Ortsverband in dem Bericht abschließend.