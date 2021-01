Obsthof Hillebrand verzichtet auf Weihnachtsgeschenke und spendet stattdessen

Ein außergewöhnliches und turbulentes Jahr ist zu Ende gegangen. Das Jahr 2020 sei alles andere als gewöhnlich gewesen. „Die Corona-Pandemie hat fast alle Bereiche unseres Lebens auf den Kopf gestellt, wirbelte unser Leben kräftig durcheinander und stellt uns vor einigen Herausforderungen – nichts scheint mehr wie es einmal war“, erklärt der Obsthof Hillebrand in einer Mitteilung. Aus diesem Grund habe sich die Familie Hillebradn dafür entschieden, auf dem Tettnanger Wochenmarkt auf Weihnachtsgeschenke zu verzichten und die Organisation der Urmel Kinder-Krebshilfe aus der Region mit einem Geldbetrag von 200 Euro zu unterstützen. „Wir blicken dem Jahr 2021 positiv entgegen, denn positives Denken und der Glaube an sich selbst, sind der Weg zum Erfolg und auch glücklich sein bedeutet nicht, das Beste von allem zu haben, sondern das Beste aus allem zu machen“, heißt es abschließend in der Mitteilung.