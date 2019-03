Oberligareserve des TSV Tettnang steht unter Erfolgsdruck

Zum ersten Rückrundenspiel empfangen die Fußballerinnen des TSV Tettnang am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr in Staffel 6 der Regionenliga den FC Blau-Weiß Bellamont im heimischen Ried. Laut Vorschau werden die Gäste, die in der Vorrunde aus zehn Spielen 20 Punkten holten und noch ein Nachholspiel zu absolvieren haben, alles daran setzen, zu gewinnen, um an die vorderen Tabellenplätze aufzuschließen. Der TSV hingegen blickt auf eine durchwachsene Vorrunde zurück. Lediglich vier Siege und ein Unentschieden stehen sechs Niederlagen gegenüber. Um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen, wäre für Tettnang ein Sieg wichtig.