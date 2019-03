Oberligareserve des TSV kommt über Remis nicht hinaus

Gegen die als stark eingeschätzten Gäste aus Bellamont haben die Fußballspielerinnen des TSV Tettnang am Sonntag im heimischen Riedstadion ein 4:4 geholt. Laut Spielbericht war das Unentschieden am 12. Spieltag der Regionenliga (Staffel 6) für Tettnang zwar etwas glücklich, doch aufgrund der Chancenverwertung durchaus verdient.

Bellamont übernahm zu Beginn sofort das Kommando und erspielte sich in den ersten Minuten ein Übergewicht. Am Ende war der FC aber zu wenig zielstrebig, sonst wäre eine Führung möglich gewesen. Praktisch mit der ersten Offensivaktion gelang den Tettnangerinnen dann der Führungstreffer: Nach einer Balleroberung von Elisa Schneider schaltete Leonie Evers schnell um, deren Zuspiel zog Sarah Haller in Richtung Pfosten, wo Vanessa Erhart den Ball ins eigene Tor abfälschte. Bereits in der zehnten Minute erhöhte Celine Rizzato auf 2:0 für den TSV. Einen schnell vorgetragenen Angriff über Sophie Gresser und Evers schloss sie sehenswert aus zehn Metern ab.

Der Jubel war allerdings nur von kurzer Dauer. Lena Zwerger überlistete die Tettnanger Torspielerin mit einem Fernschuss zum 1:2-Anschlusstreffer. Bellamont war in der Folge die spielbestimmende Mannschaft, Tettnang fand zu selten spielerische Mittel. Trotzdem gelang es dem TSV, dem Gegner wenig Chancen zu bieten, das eigene Spiel mit Tempo in den gegnerischen Strafraum zu bringen. In der 45. Minute sprang eine Flanke des TSV einer Gästespielerin gegen den Arm. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Sara Biberger sicher zur 3:2-Halbzeitführung für Tettnang.

Die Gäste kamen mit viel Schwung aus der Kabine, so fiel der 3:3-Ausgleich in der 54. Minute durch Verena Gapp nicht überraschend. Der TSV kam einige Male mit langen Bällen hinter die Reihen von Bellamont, konnte die Situationen jedoch nicht zu Ende spielen – bis zur 65. Minute, als Leonie Evers einen Pass in die Tiefe von Akin Denk aus 16 Metern zur erneuten 4:3-Führung für den TSV verwandelte.

Bellamont schlug allerdings postwendend zurück: Die stark spielende Kerstin Schneider traf in der 68. Minute mit ihrem zweiten Treffer des Tages zum 4:4. In der Schlussviertelstunde drängte Bellamont auf den Siegtreffer, der TSV verlegte sich auf Ergebnissicherung. Am Ende bleib es beim Punktgewinn für die Tettnangerinnen, die weiter auf Rang acht stehen.