Oberliga-Juniorinnen des TSV starten mit einem Heimspiel

Nach der fünfwöchigen Vorbereitung freuen sich U17-Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang, dass die Winterpause zu Ende geht. Am Samstag, 9. März, hat das Team des Trainergespanns Karin Rasch-Boos/Mona Blank Heimrecht gegen den SC Sand. Spielbeginn im Tettnanger Ried ist laut Vorschau um 15.30 Uhr.

Dank der Nutzung des Kunstrasenplatzes der Sportfreunde Friedrichshafen war es den TSV-Mädchen möglich, sich gut auf die Rückrunde vorzubereiten. Dabei wurden auch Testspiele gegen die C-Junioren des SV Weingarten und die Frauenteams SV Achberg (Bezirksliga), TSV Tettnang II (Regionenliga) und SV Deggenhausertal absolviert. Hier wurden auch neue taktische Vorgaben ausprobiert.

Mit dem SC Sand kommt eine bekannte Mannschaft ins Tettnanger Ried. Der Bundesliganachwuchs, nahe der Grenze zu Frankreich beheimatet, rangiert derzeit auf dem siebten Platz. Doch hatte das Team aus dem Badischen mit viel Verletzungspech zu kämpfen und steht tabellarisch nicht dort, wo sie sollten. Vor allem die schnelle Offensive des nächsten Tettnanger Gegners muss die TSV-Defensive um Alicia Serafini im Auge behalten.

Das TSV-Trainerduo kann voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Am Samstag steht der komplette Kader um TSV-Spielführerin Sophia Schäfer zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Die Mannschaft ist körperlich in einem sehr guten Zustand. Die Spielerinnen haben sich teilweise enorm weiterentwickelt. Das gibt uns Trainern viele Möglichkeiten, aber auch die Qual der Wahl, was die Startformation betrifft. Wir sind nun variabler, das ist sehr positiv“, sagt Rasch-Boos.