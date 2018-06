Oberliga: B-Juniorinnen des TSV Tettnang siegen

Am Samstag gewannen die B-Fußballjuniorinnen, nach einem 1:2 im ersten Oberliga-Rundenspiel, ihren Heimauftakt gegen den FV Vorwärts Faurndau 3:0. Auch im Pokalwettbewerb waren die Tettnangerinnen erfolgreich.

Der TSV ging mit agressivem Pressing in die Anfangsphase – und durch Sara Caesar in der vierten Minute verdient in Führung. Danach ließen die tettnanger Mädels laut Vereinsbericht jedoch etwas nach, wodurch sie den Gästen mehr Raum gewährten. Doch das konnten die Faurndauerinnen nicht nutzen, so blieb es zur Pause beim 1:0. Nach Wiederanpfiff sahen rund 50 Zuschauer ein stark umkämpftes Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Die Tettnangerinnen waren jedoch in der Schlussphase zweikampfstärker und konnten in der 67. Minute ihre Führung durch Simone Birkle zum 2:0 ausbauen. Durch einen Freistoßtreffer von Abwehrchefin und Spielführerin Marlene Friedel (71.) fiel das 3:0.

Nach diesem Sieg in der Meisterschaft gewannen die TSV-Mädels kurze Zeit darauf am vergangenen Mittwoch auch das Pokalspiel beim SV Burgrieden mit 11:0. Nächsten Samstag (26. September) fahren die Tettnangerinnen zum Karlsruher SC zu ihrem dritten Pflichtspiel und hoffen, weiterhin punkten zu können.