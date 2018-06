Obereisenfach feiert bei Blasmusik mit Alpenblick

Am Obereisenbacher Waldesrand geht’s wieder rund: Am Freitag, 22. Juni, startet zwischen Obereisenbach und Siggenweiler das „Waldfest auf der Mehrenberger Höhe“, wie der Musikverein Obereisenbach mitteilt. Wie der Veranstalter verspricht, bietet das „schönste Open-Air-Fest Oberschwabens“ auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Am Freitag wird unter dem Motto „Feiern wie vor 50 Jahren“ das FestwWochenende eingeläutet. Um 19.30 Uhr eröffnet die Big Band „Banalos“ aus Ravensburg, welche dann von den „La Paloma Boys“ abgelöst wird. Der Musikverein Obereisenbach bewirtet stilecht im 60er-Jahre-Look und auch die Gäste sind gerne im Retro-Outfit willkommen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Rock unter Sternen“ heißt es am Samstag, 23. Juni. en Zunächst heizt die Band „VoiceBox“ kräftig mit Oldies und aktuellen Hits ein, bevor „HotTube“ mit Classic Rock und Songs zum Mitsingen die Waldfestbühne rocken.

Der Sonntagmorgen beginnt um 10 Uhr traditionell mit dem Festgottesdienstvor Ort, der vom Musikverein Blönried-Zollenreute musikalisch umrahmt wird. Nachmittags zu Kaffee und Kuchen spielt der Musikverein Blitzenreute, bevor die Gastgeberkapelle aus Obereisenbach selbst zu den Instrumenten greift.

Am Montagabend, 25 Juni, lassen Arbeiter-, Vereine-, und Stammtischgruppen den Feierabend ab 17 beim traditionellen Feierabendhock zünftig ausklingen. Dabei spielt ab 18 die Musikkapelle Bodnegg auf, welche später vom Musikverein Lochau abgelöst wird.