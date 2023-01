Obereisenbacher Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Die Sternsinger sind am Dreikönigstag in der St. Margaretha Kirche in Obereisenbach von Pfarrer Simon Hof gesegnet und ausgesendet worden. Der Gottesdienst wurde von der Band Veritas feierlich begleitet. Die Sternsinger freuten sich, in diesem Jahr endlich wieder den Menschen in der Pfarrgemeinde Gottes Segen und die besten Wünsche für das neue Jahr wie gewohnt zu überbringen. Die Sternsinger sammeln dieses Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Die Sternsinger-Kinder waren hochmotiviert Spenden zu sammeln für Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns. Dieses soziale Engagement wurde mit einer großartigen Spendensumme von 4473,30 Euro belohnt.