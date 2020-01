Obereisenbacher Sternsinger sammeln stattliche 4400 Euro.

28 Sternsinger haben in Obereisenbach die stolze Summe von mehr als 4400 Euro gesammelt – dies dank ihres großen Einsatzes und des Teams an Begleitern, Organisatoren und Helfern. Die Sternsinger waren in der Kirche St. Margaretha in Obereisenbach am Dreikönigstag im feierlichen Gottesdienst ausgesendet worden. Pfarrer Simon Hof segnete laut Eigenbericht die 28 jungen Könige und Sternträger, die sich in Obereisenbach und den umliegenden Ortschaften auf den Weg machten, um nach dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln und den Segen an den Haustüren anzubringen. Foto: Tina Gebhard