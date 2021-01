Obereisenbacher Sternsinger sammeln 1364 Euro

Mit einer kleineren Abordnung, dafür aber mit nicht weniger Einsatz haben die Sternsinger in Obereisenbach Gutes getan. An vier Tagen sammelten Leni, Maja und Tamia satte 1364 Euro für den guten Zweck. Die Sternsinger sagen unter dem Titel „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ für das dortige Caritaszentrum.

Die Corona-Pandemie hat auch das Sternsingen beeinflusst. So nahmen am Dreikönigstag in der Kirche von St. Margaretha in Obereisenbach beispielsweise nur vier Sternsinger in Vertretung aller teil. Nichtsdestotrotz haben sie den Gottesdienst aller etwas bunter gemacht.

Nach dem Gottesdienst wurden eine Spendendose, Türsegensschilder, Kreide und Flyer bereitgestellt. An drei weiteren Tagen wurden diese neben dem Bäcker und Metzger sowie am Sonntagsgottesdienst aufgebaut und angeboten, heißt es vonseiten der Sternsinger. Diese kündigen an, dass Türsegensschilder und Kreide noch bis Ende Januar in der Kirche in Obereisenbach zur Mitnahme ausliegen.