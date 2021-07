Obereisenbacher Musiker dürfen wieder spielen – können aber noch nicht Proben

Der Musikverein Obereisnebach startet nach eineinhalb Jahren in die Blasmusiksaison und kann sich nach zwei ausgefallenen Jahreshauptversammlung wieder zu einer Versammlung treffen. Die Saison starte aber „mit angezogener Handbremse“, wie der Vereien in einer Pressemitteilung schreibt. Denn trotz ersten geplanten Festen, können die Musikerinnen und Musiker nicht Proben.

Laut Mitteilung biete der traditionelle Austragungsort, der Saal im Gasthaus Hirsch in Obereisenbach, zu wenig Platz für die Anzahl an Mitglieder, die zur Jahreshauptversammlung erwartet werden. Der Vorstand habe mit dem „musikantenfreundlichen Gasthaus Schöre“ aber einen anderen passender Ort für die Versammlung gefunden.

Tagesordnungspunkte sind neben Begrüßung und Berichte der Ausschussmitglieder und Kassenprüfer, die Totenehrung, die Entlastung der Vorstandschaft und der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr. Wahlen stehen laut Mitteilung erst im Folgejahr wieder an. Weil die Versammlung zweimal ausfallen musste, müssten diesmal zwei Geschäftsjahre zusammengefasst werden.

Auch wenn die Zeiten weiterhin schwierig seien für die Musikvereine, gebe es einige Sonderlösungen, sodass trotz Pandemie Veranstaltungen stattfinden könnten.

Am 21. Juli spielt die kleine Besetzung, genannt die „Eisenbächler Musikanten" auf dem Bärenplatz in Tettnang. Mit dem Vesper Drive-In wurde bereits Ende Juni ein Essen „To-Go“ angeboten mit hausgemachten, deftigen Vesperspezialitäten.

Der Verein plant außerdem eine Dorfhockete und ein Hopfenschmaus mit Blasmusik, „wenn der Inzidenzwert so niedrig bleibt“, so der Verein in der Mitteilung.

Die Musikanten stehen aber vor dem Problem, dass keine geeignete, überdachte Fläche für Proben zur Verfügung steht. Die Obereisenbacher Hallen sind durchgängig belegt und die Landwirte und Unternehmen benötigen den Platz auf ihren Höfen und in Ihren Hallen, beziehungsweise haben sie keinen Fläche, um 65 Musikerinnen und Musiker unter zu bringen, so die Mitteilung. Denn nach den Hygieneregeln bedarf es immer noch einem Mindesabstand von 1,5 Meter zwischen jedem Bläser. So würden sich die Musiker über Ideen und Angebote der Bürgerinnen und Bürger freuen.

Erfreulich sei für die Vorstandschaft, dass alle Musikanten wieder zurück gekommen sind nach der langen musikalischen Pause und die Kameradschaft mit Videokonferenzen und in kleinen, möglichen Gruppen gepflegt wurde.