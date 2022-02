Obereisenbacher Musikanten ziehen zum Schnurranten los – unter Corona-Bedingungen

Bei Fragen stehen die Musikanten vorab zur Verfügung per E-Mail an

Zum Start der Hauptfasnet starten die Obereisenbacher Musikerinnen und Musiker wieder in den musikalischen Betrieb. Nach der langen Pausenphase konnte nun nach den aktuellen Regeln sowie einem großzügigen Hygienekonzept der Probebetrieb wieder aufgenommen werden, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die kleine Sporthalle der Grundschule Obereisenbach erfüllt demnach die erforderlichen Hygienevorgaben. Die Musikanten müssen jedoch vorerst weiterhin nach der 2G-Plus-Regel proben. So werden die mehr als 60 Mitglieder vor jeder Probe getestet. Sommerfeste sind ebenfalls bereits geplant und der Terminkalender aufgrund der ständig verschobenen Veranstaltungen proppenvoll, heißt es weiter.

Wofür die Spenden aus der Aktion eingesetzt werden sollen

Auch finanziell habe der Verein große Einbußen erleiden müssen, es fehle beispielsweise an Geld für die Jugendausbildung, neue Uniformen und Instrumente. Allein während der Corona-Zeit habe der Musikverein Obereisenbach sieben neue Musikerinnen und Musiker bekommen, die eingekleidet werden müssten. Der Zuwachs sei zwar äußerst erfreulich, stelle den Verein jedoch auch vor eine finanzielle Herausforderung.

In diesem Jahr wollen die Musikanten deshalb wieder verkleidet zum jährlichen Schnurranten losziehen und die Einwohner in und um Obereisenbach mit musikalischen Ständchen besuchen. Die dabei gesammelten Spenden würden dann, wie die Jahre zuvor, für diese Belange eingesetzt. Das Schnurranten findet am kommenden Fasnetssamstag, 26. Februar, ab 9 Uhr in kleinen Gruppen statt.

So läuft das Schnurranten ab

Die Musikkapelle bittet dabei darum, aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen von Verpflegungen an den Häusern, in Garagen oder Stuben abzusehen. Die Musiker verpflegen sich selbst und bedanken sich für das Verständnis und die Spendenbereitschaft. Am Morgen werden zunächst alle Musikanten vor Abfahrt von der Vorstandschaft getestet, kündigt der Verein an.

Abstand zu den besuchten Bürgerinnen und Bürger sei selbstverständlich. Lediglich der Kassier trete mit Maske zum Haus. Jeder, der keinen Besuch möchte, dürfe sich mit einem Zettel an der Haustüre bemerkbar machen. Auch gebe es die Möglichkeit, Spenden direkt auf das Konto des Musikvereins zu überweisen.