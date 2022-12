Obereisenbacher Musikanten laden zum festlichen Jahreskonzert

Traditionell am Samstag vor dem dritten Advent lädt der Musikverein Obereisenbach zu seinem festlichen Jahreskonzert ein. Am Samstag, 10. Dezember, ist es wieder soweit: Besucher dürfen sich laut Ankündigung auf gehörfällige, unterhaltsame und mitreißende Melodien freuen.

Dirigent Benedikt Harscher hat mit seinen Musikanten ein Programm von anspruchsvollen Konzertwerken über funkige Solo-Stücke bis hin zu Klassikern aus Polka- und Marschmusik einstudiert. Den Auftakt des festlichen Konzertabends gestaltet die gemeinsame Jugendkapelle „TOK“ der drei Musikvereine Tannau, Obereisenbach und Krumbach unter der der Leitung von Benedikt Harscher, heißt es in der Vorschau.

Abwechslungsreiches Programm mit Klassikern und Modernem

Danach startet der Musikverein Obereisenbach, ebenfalls unter der Leitung von Benedikt Harscher, mit der Konzertfanfare „Montana Fanfare“, gefolgt von den konzertant-musikalischen Erzählungen über das Leben des „Giacomo“ Casanova, welcher bis heute als Inbegriff des Frauenhelden zählt. Weiter geht es mit gleich zwei Kompositionen von Martin Scharnagl (Viera Blech): Die Polka „Vaterfreuden“ und das funkige Solo-Stück „Farmers Tuba“, bei dem der Solist Christoph Stauber sein Können unter Beweis stellen wird.

Mit dem Konzertmarsch „Hoch Heidecksburg“ geht es nach einer kleinen Pause weiter, bevor das fulminante Konzertwerk „Formula 1 Theme“ die Zuhörer mit auf ein spannendes, imaginäres Rennen in der Obereisenbacher Halle nimmt. Nach der musikalischen Champagner-Dusche geht es auf Hohe See in den Norden.

Seemannsmusik am Bodensee

Die Band „Santiano“ dürfte mittlerweile fast jedem ein Begriff sein. Im gleichnamigen Medley holen die Musikanten den rockig-folkigen Seemannssound ans Schwäbische Meer. Mit einem der wohl schönsten Weihnachtslieder findet das Konzert seinen Abschluss: „Gloria in Excelsis Deo“.

Neben dem abwechslungsreichen musikalischen Teil des Abends stehen auch einige besondere Ehrungen treuer Musikanten für ihre langjähren Tätigkeiten im Verein an. Die Bewirtung des Konzertabends erfolgt durch den Förderverein des Musikvereins Obereisenbach. Dieser wird tatkräftig von einigen Musikern der Musikkapelle Krumbach im Service unterstützt. Die Besucher können den Konzertabend, wie immer, gemütlich an der Obereisenbacher Adventsbar ausklingen lassen.