Obereisenbach: Bädle-Planung kann jetzt beginnen

Insgesamt etwa 45 000 Euro hat der Tettnanger Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch freigegeben: Für diese Summe werden die bereits in der Sache tätigen Büros beim Bädle Obereisenbach mit Planungsleistungen bis zur Leistungsphase Vorplanung beauftragt. Der Sperrvermerk ist aufgehoben.

Im Besucherraum hatten sich zahlreiche Freunde des Bädles eingefunden, insbesondere auch Eltern mit Kindern, die Zeuge der Diskussion sein wollten. Dem Antrag von Bernhard Bentele (CDU), den Tagesordnungspunkt mit Rücksicht auf die kleinen Besucher ganz nach vorn zu ziehen, stimmte das Gremium zu.

Den Beifall hierzu quittierte Bürgermeister Bruno Walter mit einer Ermahnung samt Verweis auf den Sitzungscharakter: „Ich bitte von Beifalls- und auch Missfallensbekundungen abzusehen.“ Da blieb es nach dem Votum bei vielen Besuchern bei einem stillen Aufatmen. Vorangegangen waren kontroverse Stellungnahmen der Fraktionen.

Die Positionen der Parteien

Hermann König (SPD) sagte, er sei nicht gegen das Bädle, aber die Aufhebung des Sperrvermerks verbaue Verhandlungschancen bezüglich interkommunaler Lösungen. So entstehe ein Automatismus einer Investition im Jahr 2019. Da gebe es allerdings andere Projekte, die „in der Priorität weit oben“ seien. Bürgermeister Walter erwiderte, dass es Gespräche mit anderen Gemeinden gegeben habe. Das klare Signal aller Bürgermeister sei gewesen, dass sie keine Kosten übernehmen würden: „Wir würden uns bei so etwas wahrscheinlich auch nicht beteiligen.“

Bernhard Bentele (CDU) sagte, das Bädle könne eigentlich schon kurz vor der Sanierung sein: Vor zwei Jahren habe es den ersten Ortstermin gegeben, dann sei das Projekt aber immer wieder verschoben worden. Unter anderem auch mit Blick auf einen möglichen Zuschuss, den es dann aber nicht gegeben habe. Jetzt befinde sich das Projekt in Konkurrenz zu anderen wie der Sporthalle oder den neuen Kindergärten.

Es handle sich um eine politische Entscheidung. Und: „Es ist höchste Zeit zum Handeln.“ Sonst gebe es möglicherweise einen Knall und damit verbunden unvorhersehbare Kosten. Das Bädle brauche es für Familien in Tettnang. Die Entscheidung dafür sei aber keine gegen Sporthalle und Kindergärten.

Peter Gaissmaier (Freie Wähler) bestätigte: „Wir schieben das Thema schon seit vielen Jahren.“ Jetzt sei es aus technischer Perspektive die letzte zeitliche Möglichkeit. Die Diskussion um die interkommunale Beteiligung bezeichnete Gaissmaier als Schattendiskussion. Auch sah er keine direkte Konkurrenz zur Sporthalle: Es gebe hier keinen Wettbewerb, aber es sei eben gleichzeitig zu finanzieren. Der Sperrvermerk sei richtig gewesen: „Sonst hätten wir lediglich Planungskosten zugestimmt, so ist es gleichzeitig die Zustimmung zur Umsetzung.“

Hans Schöpf (Grüne) nannte das Bädle eine „wunderbare Einrichtung“ und hob das Engagement von Vaude und Förderverein hervor. Aber: „Die Stadt kann jeden Euro nur einmal ausgeben.“ Es gebe auch Pflichtaufgaben mit einem Investitionsvolumen in Höhe von jährlich 15 bis 16 Millionen Euro in den nächsten Jahren. In der Vergangenheit habe es die Tendenz gegeben, Pflichtaufgaben zu schieben und stattdessen Freiwilligkeitsleistungen zu erbringen. Schöpf verwies auf die Beratungen zum Schulcampus am Manzenberg.

Schon damals sei eine Sporthalle Thema gewesen, auch ein Werkstatt-haus. Nur die Mensa sei realisiert worden: „Aber Schüler und Bildung sind das wertvollste Kapital, das wir haben.“ Es gehe hier nicht um eine Konkurrenz zwischen Stadt und Ortschaft: „Auf die Schule gehen auch Schüler aus den Ortschaften.“ Wenn die Finanzierung der Pflichtaufgaben nicht gesichert sei, könne es aber eben auch keine Freiwilligkeitsleistungen geben.

Bürgermeister Walter kündigte an, dass er gegen die Aufhebung des Sperrvermerks stimmen werde. Für ihn sei es ein Konflikt zwischen Emotion und Sachzwang. In Sachen Familienfreundlichkeit sagte er, dass dazu auch Einrichtungen wie Spielplätze, Soccerboxen oder Skateplätze gehörten. Hier sei in Tettnang weitgehend Fehlanzeige, andere Nachbargemeinden hätten das. Anders als das Freibad seien diese auch ganzjährig nutzbar. Dass das Votum für die Planung zugleich mit der Umsetzung verbunden sei, verneinte Walter. Das sei Teil einer späteren Haushaltsplanentscheidung.

Der Gemeinderat stimmte mit 14 Ja-Stimmen für die Aufhebung des Sperrvermerks. Es gab sechs Gegenstimmen und eine Enthaltung.