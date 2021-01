NZ Kogenmale Obereisenbach unterstützt regionale Organisationen

Normalerweise spendet die Narrenzunft (NZ) Kogenmale Obereisenbach ihren Erlös des Flohmarkts jährlich im Rahmen des Oldtimer-Treffens in Obereisenbach. Trotz der Absage dieser Veranstaltung für 2020 hat sich die Narrenzunft dazu entschlossen, den Spendenbetrag von jeweils 400 Euro an die Tettnanger Tafel und die Urmel-Kinder-Krebshilfe zu überweisen. Den Verantwortlichen sei es wichtig, in dieser Krisenzeit der Pandemie ein Zeichen zu setzen und „sie sind froh darüber, dass sie regionale Projekte unterstützen können“, heißt es in der Pressemitteilung der Narrenzunft. Bei der Übergabe an die Tettnanger Tafel in der Kalchenstraße betonte der Vorsitzende der Tafel Klaus Nuber, dass sie sehr auf Spenden angewiesen sind – sei es als Geldspende oder im Lebensmittelbereich. Des Weiteren bedauert er, dass die Tafel nur noch einmal wöchentlich immer dienstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein kann. Vor der Krise war die Tafel auch freitags geöffnet.