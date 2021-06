Nummernschilder „wie früher“: So viele Altkennzeichen sind im Kreis unterwegs

Der lange Weg zurück zu den TT- und ÜB-Kennzeichen

Seit der Abschaffung mit der Kreisreform 1973 gab es immer wieder Versuche, die Altkennzeichen wieder einzuführen. Seit 2012 ist es bundesweit möglich, das auch rechtlich abgesichert zu tun. Dies haben etliche Kommunen genutzt, wie zum Beispiel zahlreiche Kennzeichen mit „LEO“, für das Bedürfnis der Leonberger sprach, nicht als Vorort von Stuttgart eingeordnet zu werden. Verschiedene Petitionen und Initiativen, beispielsweise „TT das sind wir“ aus dem Jahr 2015 sind voran gegangen. In den vergangenen Jahren haben sich die Versuche gehäuft, auch im Bodenseekreis eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Anträge wurden 2012, 2014 und 2018 erfolglos in den Kreistag eingebracht. Schließlich ist im Januar 2020 im Bodenseekreis die Entscheidung für „TT“ und „ÜB“ zusätzlich zu „FN“ im Kreistag auf Antrag von SPD, FW und FDP gefallen. Der Bodenseekreis liegt damit in Süddeutschland gewissermaßen im Trend, wenn man sich in der Region umschaut: So haben beispielsweise auch Bad Saulgau (SLG), Stockach (STO) und Überlingen (ÜB) sowie Wangen (WG) aus den Kreisen Sigmaringen und Ravensburg ihre eigenen Kennzeichen.

