Notos-Quartett beim Internationalen Schlosskonzert

Spectrum Kultur hat das Notos-Quartett, das als eine „der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart“ gilt (Fono Forum Ausgabe September 2017), am Sonntag, 29. September, zu einem Internationalen Schlosskonzert in den Rittersaal des Neuen Schlosses eingeladen. Seit seiner Gründung 2007 wurde das Notos- Quartett mit sechs ersten Preisen sowie zahlreichen Sonderpreisen bei Wettbewerben in Holland, Italien, England und China ausgezeichnet. Neben Auftritten in europäischen Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie, dem Konzerthaus Wien, der Wigmore-Hall London, dem Concertgebouw Amsterdam und bei großen Festivals, bereist das Quartett regelmäßig auch den südostasiatischen Raum. Im Konzert im Rittersaal spielt das Ensemble bekanntere Stücke von Johannes Brahms und Antonín Dvorak als auch die jüngere Komposition „El Chan“ von Bryce Dessner. Um 17.15 Uhr gibt es eine Einführung von Gerd Kurat, bei der auch Notos-Quartett-Cellist Philip Graham, etwas zum Konzertprogramm sagt. Programm: Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 3 op. 90 in F-Dur, Bearbeitung für Klavierquartett; Bryce Dessner: „El Chan“; Antonín Dvoák: Klavierquartett in Es-Dur op. 87. Foto: Veranstalter