Norbert Lins besucht Tettnanger Hopfenpflanzerverband

Der im neuen Regionalplan vorgesehene Industrie- und Gewerbepark im Vogter Osten sorgt in der Gemeinde Vogt für große Bedenken und Unruhe. Dort soll Gewerbefläche auf 27,5 Hektar in einem interkommunalen Industriegebiet mit der Gemeinde Wolfegg entstehen. Vor allem die Verkehrsproblematik bereitet den Bürgern sorgen. Dazu hatte die CDU-Gemeinderatsfraktion den CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser zu Gast, wie der Ortsverband in einer Pressemitteilung schreibt.