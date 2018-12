Nora Pavlicek liest am besten

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, empfohlen von der Kultusministerkonferenz, zählt zu den größten bundesweiten Wettbewerben. Wie in jedem Jahr waren auch diesmal an der Realschule Tettnang die Schüler der 6. Klassen mit Feuereifer dabei. Lieblingsbücher wurden mitgebracht und vorgelesen. Am Ende wurde aus jeder Klasse ein Klassensieger gekürt, der mit Schokolade belohnt wurde: Aylin Nogay aus der 6a, Nora Pavlicec aus der 6b, Melina Beck aus der 6c und Moritz Schlunke aus der 6d.

Kürzlich traten diese vier zum Schulentscheid an, um vor Freunden und der Jury aus ihren eigenen Büchern, aber auch aus einem Buch, das sie nicht kannten. Das Publikum merkte, wie viel Freude sie am Lesen hatten, wie gut sie Lesetechnik und Textinterpretation perfektioniert hatten und es war gar nicht so leicht, aus den vier besten den allerbesten Vorleser herauszufinden. Schließlich siegte Nora Pavlicek und durfte sich über einen Buchgutschein freuen. Die Schulsiegerin wird nun eingeladen, im Februar beim Regionalentscheid auf Kreisebene vorzulesen.