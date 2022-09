Non-Stop durch 3 Länder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Animiert durch zahlreiche Lang-Distanz-Fahrten innerhalb des Häfler Radsportvereins Freundeskreis Uphill, kurz FkU, brach nun eine ambitionierte Sportkameradin zu einem Versuch auf, sich innerhalb des Vereins wie auch im Bodenseekreis eine Jahresbestmarke in der Frauenwertung sich zu erarbeiten. Am Samstag früh startete die ZF-Ingenieurin mit ihrem Rennrad in westliche Richtung über den Schwarzwald in Richtung Straßburg im französischen Elsass. Bei nicht gerade den besten Wetterbedingungen ging die Fahrt nun südlich weiter, um dann in Basel in der Schweiz ihr Ende zu finden. Mit finalen 327 Kilometern erreichte Schlüter ihr selbst gestecktes Ziel, eine im Frühjahr verpasste gemeinschaftliche Ausfahrt zu übertrumpfen und so manchen männlichen Aufschneider innerhalb der Radtreff-Gruppe auf Abstand zu setzen. Besonders bemerkenswert dabei der Umstand, dass die FkU-Rennradlerin Schlüter auch ihr Übernachtungsgepäck samt Proviant mitschleppte. Alles in allem ein gelungenes Sommerabenteuer.