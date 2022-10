Noch zwei Führungen vor Saisonende

Die öffentlichen Führungen in der Stadt und im Neuen Schloss verabschieden sich in die Winterpause. Zwei Angebote gibt es jedoch noch, wie einer Pressemitteilung der Tourist Information Tettnang zu entnehmen ist.

Paula Voigt führt am Sonntag, 30. Oktober, ab 15.30 Uhr ihre Gäste vom Bärenplatz über 15 Standorte bis zum Neuen Schloss. Geklärt wird beim Rundgang „Vom Dorf zur Residenzstadt“, warum einstige Fernstraßen außerhalb der befestigten Stadt liegen, weshalb es drei Schlösser gibt, wie die Bürger in der Residenz lebten und womit die Grafen von Montfort ihr Geld verdienten. Besucht wird mit der Heilig-Kreuz-Kapelle auch ein Ort, der sonst für die Öffentlichkeit verschlossen ist. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Die letzte öffentliche Führung der Saison gehört den Kindern. In den Herbstferien bietet die Tourist Information am Mittwoch, 2. November, um 11 Uhr für junge Grafen und Gräfinnen einen Rundgang durch das Neue Schloss Tettnang. Wie lebten Adelsfamilien vor 250 Jahren? Wie sah der Alltag im Schloss aus? Gekleidet in barocke Kostüme erkunden sechs- bis zwölfjährige Besucher die Beletage des Schlosses mit Kirche und Bacchussaal. Eine Anmeldung hierfür ist bis Freitag, 28. Oktober, 16 Uhr, unter Telefon 07542 / 51 05 00 notwendig. Die Teilnahme kostet sechs Euro.

Danach bleibt, abgesehen von vier Weihnachts- und Neujahrsführungen, ein Besuch des Neuen Schlosses und der geführte Rundgang durch die Stadt Gruppen vorbehalten, die eine Gästeführung zum Wunschtermin buchen. Ein besonderes Angebot ist dabei der Kindergeburtstag, eine Feier, die Kostümführung und Bastelangebot kombiniert.