Noch ein Preis für Vaude

Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von Vaude, hat den internationalen „Trigos“-Ehrenpreis für ihr nachhaltiges Wirtschaften erhalten. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens ist der „Trigos“ Österreichs renommiertester Preis für verantwortungsvolles Wirtschaften. Durch die Unternehmensplattform „Resp-Act“ wurde der Preis 2019 bereits zum 16. Mal vergeben. Neben sechs Kategorien, in denen ausschließlich österreichische Unternehmen ausgezeichnet wurden, wird auch ein internationaler Ehrenpreis verliehen. Die Award-Verleihung fand vor Kurzem im Marx-Palast in Wien statt. 220 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft verfolgten die Verleihung der Awards. Für den Preis hatten sich in diesem Jahr insgesamt 150 Unternehmen beworben.

Antje von Dewitz wurde für ihr vielfältiges und nachhaltiges Engagement als Geschäftsführerin der Vaude Sport GmbH & Co. KG mit dem „Trigos“-Ehrenpreis ausgezeichnet. Stellvertretend nahm Jan Lorch, Geschäftsleitung Vertrieb & CSR bei Vaude, die Auszeichnung bei der Gala in Wien entgegen. In ihrer Videobotschaft teilte Von Dewitz mit: „Ich bedanke mich sehr herzlich bei ,Resp-Act’ und der ,Trigos’-Trägerschaft für die große Ehre, mit diesem tollen österreichischen Preis ausgezeichnet zu werden. Wir wirtschaften verantwortlich und stellen uns den weltweiten Auswirkungen. Wir wollen nicht nur für große Probleme verantwortlich sein, sondern auch Teil der Lösung sein.“

Laut der Jury stehe Antje von Dewitz für gelebte Verantwortung und gelte mit ihrem Unternehmen als richtungsweisend in der Outdoor-Branche. Faire Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette sowie umweltfreundliche Materialien und Naturverbundenheit seien sprichwörtlich in die DNA des Familienunternehmens eingewebt.