Nina Jäckle stellt in der Stadtbücherei „Stillhalten“ vor

Als alte Frau zieht Tamara Danischewski in Nina Jäckles Roman Bilanz. Über ein Leben, das in Künstlerkreisen um 1933 herum als vielversprechende Tänzerin begonnen hat und dann so anders wurde, als erträumt. Am Montag, 19. März, stellt die Autorin in der Stadtbücherei Tettnang ihren Roman „Stillhalten“ vor. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Protagonistin des Romans ist ihre eigene Großmutter.

Sie studierte in Dresden Tanz und lernte den Maler Otto Dix kennen, der sie während vieler Sitzungen porträtierte. Aus Not heiratete Tamara 1936 einen Mann. Das Tanzen wurde ihr verboten. Sie ordnete sich zur Gänze unter. Wie sie mit ihrem eigenen Verschwinden umgeht und wie sie Rückschau hält, beschreibt Nina Jäckle eindringlich und präzise.

Die Autorin wurde 1966 in Schwenningen geboren und beschloss mit 25 Jahren, zu schreiben. Sie lebt in Berlin und erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen.