Nikolausbesuch bei den Feuerhexen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. Dezember hat bei strahlendem Sonnenschein der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht die Augen von 26 Feuerhexen-Kindern auf der Brünnensweiler Höhe zum Strahlen gebracht. Am Lagerfeuer konnte man mit selbstgemachtem Punsch, Hefenikoläusen, Lebkuchen und Mandarinen das herrliche Dezemberwetter genießen. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer, Organisatoren und Familie Arnegger. Foto: Feuerhexen Tettnang