Nikolaus kommt in die Kirchen

Kinder sind in diesem Jahr eingeladen, den Nikolaus in den Kirchen St. Gallus, St. Georg und St. Anna zu besuchen. Anders als in den über 50 Jahren Nikolausbesuche der Kolpingfamilie Tettnang, kann der Bischof Nikolaus dieses Jahr die Kinder und Familien nicht in deren Wohnzimmer besuchen.

Der Nikolaus freut sich aber zusammen mit seinem Knecht Ruprecht über den Besuch möglichst vieler Kinder in den Kirchen der Stadt Tettnang. Die Familien können spontan im Rahmen eines Sonntagsspaziergangs in die Kirchen kommen und werden dort unter den aktuell gültigen Corona-Regeln empfangen. Als Freund der Kinder und der Armen ist Bischof Nikolaus zusammen mit seinem Knecht Ruprecht am Sonntag, 5. Dezember, in der Zeit von 15 bis etwa 18 Uhr in der Kirche St. Gallus sowie in den Kapellen St. Georg beim Rathaus und St. Anna am St. Anna Quartier anzutreffen. Er freut sich, möglichst viele Familien, welche dann einzeln als Familie zu Gast sein werden, empfangen zu dürfen.

Damit die Kinder auch in diesen besonderen Zeiten nicht leer ausgehen werden, hat der Nikolaus für jede Familie ein kleines Geschenk dabei. Wir bitten um die Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Regeln (Mund-Nase-Schutz für Kinder ab 6 Jahren).