Weil sie während der Fahrt einen Niesanfall erlitten hat, ist eine 32 Jahre alte Autofahrerin am Freitag gegen 19 Uhr auf der B 467 in Höhe Tettnang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie rutschte einen Abhang hinunter, und während sie unverletzt blieb, entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Ein umgefahrener Leitpfosten wird der Fahrerin ebenfalls in Rechnung gestellt werden. (pd)