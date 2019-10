Nichts wie los: Tettnang macht bei der Langen Nacht der Museen mit

Alle fünf Tettnanger Museen an einem Abend anschauen? Eine lange Nacht der Museen am Samstag, 5. Oktober, macht es möglich: Mit einem Ticket können Besucher fünf Häuser besichtigen. Der Österreichische Rundfunk (ORF) organisiert diese lange Nacht in Österreich schon zum 20. Mal, in diesem Jahr sind mit Lindau und Tettnang erstmals zwei deutsche Städte mit an Bord. Los geht’s um 18 Uhr, bis 1 Uhr haben die Museen geöffnet. Der Bürgerbus BerTTl fährt zwischen den Stätten einen Rundkurs.

Richard Kurz vom Elektronikmuseum hatte die Idee in die Fünferrunde aus Elektronikmuseum, Hopfengut No20 in Siggenweiler, Spectrum Kultur mit der Städtischen Galerie im Schlosspark, Stadtmuseum und Schlossmuseum eingebracht. „Wir hatten schon seit Längerem darüber geredet, Feierabendführungen anzubieten, und so hat sich das dann entwickelt“, erzählt Charlotte Müller vom Hopfengut. Der ORF wollte den Kreis der über 800 österreichischen Museen in die Vierländerregion ausweiten, die Tettnanger Museen hatten sich mit einem Gesamtkonzept beworben – und waren offen empfangen worden. „Ich hatte den Eindruck, beim ORF ist man sehr stolz drauf, mit den neun deutschen Häusern die gemeinsame Kultur der Vierländerländerregion sichtbar machen zu können“, ergänzt Nicole Lübke, in deren Hand das Marketing des Schlossmuseums liegt.

Verbindendes Element an diesem Abend ist eine Museumsrallye. „In jedem Museum findet der Besucher ein bestimmtes Objekt mit einem Text samt Lösungswort“, erklärt Nicole Lübke. Mit allen fünf Lösungwörtern können Teilnehmer ein Tettnang-Paket gewinnen. Die Texte hat übrigens der Literaturverein Signatur beigesteuert, der Gräfin Auguste in seiner Geschichte auf eine Tour durch alle fünf Häuser schickt.

Aber natürlich bietet jedes Museum auch besondere Aktionen an: Im Stadtmuseum gibt es durchgehend eine Taschenlampenführung mit dem Nachtwächter und „vielleicht auch noch eine Begegnung mit einem Gespenst“, verrät Stadtarchivar und Museumsleiter Florian Schneider. Das Schlossmuseum wartet mit einer Begrüßung durch Frau Gräfin auf, Kinder können Gipsengelchen vergolden, während Eltern sich eine Führung ansehen. Im Hopfengut entführt eine Theatertruppe die Besucher in die Erntezeit der 50er-Jahre und bietet Bierverkostungen an. Im Elektronikmuseum bauen Kinder einen Taschenrechner und es gibt natürlich jederzeit Führungen. In der Städtischen Galerie schließlich, die aktuell die Schau „Bin im Garten“ zeigt, ist ab 18 Uhr Detlef Fellrath für Kunstgespräche zu Gast.

Von der Attraktivität des Angebots sind die Museumsmacher überzeugt, darüber hinaus erwarten sie auch langfristigere Marketingeffekte. „Wir wollen ins Gespräch kommen und Besuchern im Kopf bleiben“, so Florian Schneider. „Die Häuser repräsentieren alles, wofür Tettnang steht: Barock, Kunst, Geschichte, Elektronik, Hopfen“, sagt Charlotte Müller. Und Gastronomie übrigens, die gehöre in Tettnang ja auch dazu: Die Gasthäuser sind ebenso auf eine längere Nacht eingestellt.