„Nichts ist nutz- und wertlos in der Natur!“ – Diese Quintessenz eines interessanten Vormittags nahmen die Teilnehmenden am 11. August vom Wanderparkplatz Hagenbuchen mit nach Hause. Das Ökomobil des Regierungspräsidiums Tübingen hatte auf Anforderung durch Giesela Messelhaeuser im Namen der Martin-Luther-Gemeinde in Tettnang Station gemacht.

Der Referentin Sabine Reußing gelang es, durch ihre lebendige, mitreißende Art, die Teilnehmenden der Gruppe „Offenes Treffen für Frauen und Männer“ den Blick für die Zusammenhänge in der Natur zu schärfen. Erfahrungen und Gewissheiten wurden auf den Prüfstand gestellt und bildeten den Ausgangspunkt für rege Gespräche, die auch in der Vesperpause nicht abrissen.

Absoluter Höhepunkt war die Entdeckung von Tieren und Pflanzen, die im Umkreis des Ökomobils gesammelt wurden. Unter dem Mikroskop entfalteten die teilweise ja auch gefürchteten Tiere, wie Wespe oder Spinnen, ihre einzigartige Faszination. Aus der Nähe wurde selbst die Nacktschnecke zur Schönheit. Auch wenn danach die nicht ganz gewaltfreien Methoden zur Salatrettung ausgetauscht wurden. Da gelangten auch die großen, fiesen, dicken Spinnen in den Rang einer Haushaltshilfe, als Sabine Reußing erklärte, welche nützliche Fressarbeit sie an eher unzugänglichen Stellen verrichten.

Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Aber angesichts des großen Interesses wurde sofort eine Neuauflage 2023 mit anderem Thema besprochen.