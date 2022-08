Neunjährige wird von 68-Jährigem sexuell bedroht – Mann gibt sich als Polizist aus

Ein unangenehmer Vorfall hat sich am Montagnachmittag in einem Einkaufscenter in der Klausenburger Straße in Bürgermoos ereignet. Ein 68-Jähriger muss sich deshalb nun wegen Bedrohung und Amtsanmaßung verantworten, heißt es in der Polizeimeldung.

Der Mann hatte am Montagnachmittag in dem Einkaufscenter eine Neunjährige angesprochen, die dort kurz eine Besorgung machen wollte, während ihre Mutter vor dem Eingang auf sie wartete. Der 68-jährige aus dem Bodenseekreis stammende Mann hat das Mädchen mit sexuellem Inhalt wirr bedroht.

Mann gibt sich als Polizist aus

Die Neunährige berichtete dies anschließend ihrer Mutter, woraufhin diese den Mann darauf ansprach und die Polizei verständigte. Im weiteren Verlauf gab sich der psychisch auffällige Mann außerdem als angeblicher Polizeibeamter aus. Da es sich dabei um eine Straftat handle, müsse der Mann zusätzlich mit einer Anzeige wegen Amtsanmaßung rechnen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg.