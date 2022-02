Neukircher Skikurs ist ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Januar und Anfang Februar fuhren, vom TSV Neukirch, Abt. Ski, 34 Kinder mit ihren Eltern und den Skilehrern und Skilehrerhelfern ans Hündle bei Oberstaufen, um ihre ersten Skiversuche in diesem Jahr zu wagen. Nachdem die Kinder entsprechend ihren Vorkenntnissen in mehrere unterschiedliche Skigruppen eingeteilt wurden, machte jede Gruppe eine Vorstellungsrunde und einige Aufwärmübungen im Schnee.

Die Anfängergruppe versuchte unter Anleitung des Skilehrerteams zuerst einmal einfache Übungen am leichten Kinderhang und das Einsteigen und Aussteigen am Förderband. Die Fortgeschrittenen-Gruppen durften mit der Gondel auf den Berg fahren und bekamen dort am Tellerlift eine Einweisung für das richtige Liftfahren. Anschließend wurden den Kindern verschiedene Slalomübungen gezeigt und es wurde das Kurvenfahren, sowie der Parallelschwung in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geübt. Alle Kinder waren mit viel Spaß dabei.

Zum Kräfte auftanken trafen sich die Kinder in der Mittagspause mit ihren Eltern in der Gaststätte an der Talstation am Hündle, um gemeinsam Mittag zu essen. Nach einer Verköstigung meist durch Pommes, Spätzle oder Kaiserschmarrn, waren die Kinder und auch das Skilehrer-Team gestärkt genug, um am Nachmittag wieder mit frischem Schwung die perfekten Kurven zu üben.

Einige Kinder in der Anfängergruppe konnten am ersten Skikurstag sogar schon am Seillift üben. Bei den Fortgeschrittenen testete eine Gruppe sogar den neu erbauten Sessellift. Da alle Kinder des Anfängerkurses so schnelle Fortschritte gemacht haben und sie sicher bremsen und Pflug fahren konnten, durften alle Kinder am dritten Skikurstag mit der Gondel nach oben auf den Berg fahren, um am Tellerlift zu trainieren.

An jedem neuen Skikurstag konnte man schon beachtliche Fortschritte bei allen Teilnehmern beobachten. Zum Abschluss des Skikurses wurde am Nachmittag noch ein Skirennen in den einzelnen Gruppen, entsprechend dem Kenntnisstand der Kinder durchgeführt. Hierbei dürfen wir allen Kindern gratulieren. Jedes Kind erhielt voller Stolz eine Urkunde und eine Medaille. Trotz einiger unfreiwilliger Landungen im Schnee waren alle Kinder mit Feuereifer und viel Spaß dabei.

Wir möchten uns bei allen teilnehmenden Kinder, Eltern und dem Skilehrer-Team bedanken und wir hoffen, dass wir viele Kinder im nächsten Jahr wieder im Skikurs des TSV Neukirch begrüßen dürfen.