Neukicher Kinder haben Spaß im Tipi-Zelt

Unter dem Thema „Indianer“ hatten die Kinder beim Ferienprogramm der Grundschule jede Menge Spaß – und wurden dabei zu kleinen Künstlern.

Ob es um ein selbstgebautes und mit Kartoffelstempeln verziertes Tipi ging oder modische Shirts ging – das Thema Indianer scheint Kunsthandwerk gut zu vermitteln. Das finden auch die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis elf Jahren.

Leider macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung beim Ferienprogramm. Die Sonnenzeremonie hat nicht so recht geklappt oder die „Bärenjagd“ ist wetterbedingt etwas anders ausgefallen. Ein wenig schade sei es schon, dass man am nicht brennenden Lagerfeuer drinnen sitzt, finden die Kinder. Aber – so vermuten einige – das könne am Regenrohr gelegen haben, das man gebastelt habe.

Gut ist die Laune dennoch – auch bei der Betreuerin Kathrin Mayer, die das Programm für die Kinder gestaltete. Mayer studiert im sechsten Semester Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Die 22-Jährige hat schon in ihrem Praxissemester ein halbes Jahr an der Grundschule in Neukirch gearbeitet. „Deshalb bin ich auch zu der Ferienbetreuung gekommen“, sagt die junge Pädagogin, die aus Albstadt stammt. „Rituale kommen bei den Kindern besonders gut an“, sagt Mayer und erklärt, wie ein Traumfänger funktioniert. Die Ferienkinder haben auch bald einen eigenen Traumfänger gebastelt. Dass die Indianer nicht aus Indien kommen und dass vieles inzwischen anderes gesehen wird, war auch Thema.

Mit der Indianerwoche endet das Ferienprogramm noch nicht. In der vorletzten Augustwoche geht es mit einer anderen Betreuerin eine Woche lang um das Thema „Umwelt“ mit Experimenten und Naturschutzaktionen.