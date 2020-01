Neujahrsempfang der FDP Bodenseekreis

Beim Neujahrsempfang 2020 der FDP Bodenseekreis war mit Dogan Cimen auch ein Tettnanger dabei. Als Gastredner war der Landtagsabgeordnete Tim Kern anwesend. Es wurde laut Pressemitteilung der FDP-Ortsgruppe Tettnang über die Bildungspolitik im Land Baden-Würtemberg gesprochen. „Der Tettnanger Ortvorstand hat sich dieses Thema sehr zu Herzen genommen und freute sich sehr darüber, informiert zu werden. Es wird als Anreiz genommen, Ideen mit in die Kommunalpolitik aufzunehmen“, schreibt die Ortsgruppe Tettnang weiter. Cimen: „Bessere Bildung brauchen wir und wollen in Baden-Württemberg an die Spitze.“