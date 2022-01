Neujahresbeginn im Altenheim in Langenargen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Letztes Jahr musste die Feier leider coronabedingt ausfallen, deshalb freut mich es besonders, dass wir heute hier in unserem wunderbaren Garten am See unser Neujahrsfeuer machen können“, so die Leiterin der Sozialbetreuung Jutta Geiger zu Begrüßung. Dick eingepackt saßen am hell erleuchteten Weihnachtsbaum knapp 20, also fast die Hälfte aller Bewohner und Bewohnerinnen und erfreuten sich an Kerzenlicht, Glühpunsch, Musik und Feuerzauber. Für die Musik waren Regina Mack an der Querflöte und Rudi Schmid-Geiger mit Gitarre und Gesang zuständig. „Das tut richtig gut, diese schöne Musik zu hören, dabei erinnere ich mich an die Zeit mit meinen Kindern zurück, als wir immer zusammen gesungen haben“ so eine Bewohnerin und konnte dabei eine Träne, ob der schönen Erinnerungen, nicht zurückhalten. Mit zu dieser schönen Stimmung trugen aber auch die von Jutta Geiger stimmungsvoll vorgetragenen Geschichten über Weihnachten bei. „Es gibt ja dieses Jahr kein Feuerwerk, deshalb haben wir uns etwas anderes für diese Neujahrsfeier ausgedacht“, so die Leiterin. Deshalb tauschte Rudi Schmid-Geiger die Gitarre mit der Feuerfackel und erhellte zum Erstaunen der Zuschauer den Nachthimmel mit meterhohen Feuerflamen. Und obwohl die Finger schon etwas kalt geworden waren, gab es für diese Darbietung und für die musikalische Gestaltung viele Applaus von den Bewohner und Bewohnerinnen für den gelungen Abend, der mit dem gemeinsamen gesungenen Lied „Guten Abend, gute Nacht“ beendet wurde.