Neuheiten fürs Wanderjahr

Tettnang - Einen Überblick über die anstehenden Wanderungen im Jahr 2019 haben die Mitglieder des Albvereins Tettnang bei der Jahresversammlung am Sonntag im Hotel Bären bekommen.

Trotz des Mitgliederschwunds in den Albvereinen am Bodensee und der Tatsache, dass sich im vergangenen Jahr bereits eine Ortsgruppe in der Nähe aufgelöst hat, lädt der Verein in diesem Jahr wieder zu 54 Veranstaltungen ein. Dazu zählen 24 Wanderungen an Werktagen, 28 Sonntagswanderungen, eine Wanderwoche gemeinsam mit der Ortsgruppe Wilhelmsdorf und eine Mehretappenwanderung, die von Buchau bis zum Berg Bussen führt. Auch eine Radwanderung wird erstmals angeboten. Die Konzentration liegt dabei wetterbedingt auf dem Frühjahr und dem Herbst, wie Schriftführer Karl-Heinz Kort erklärt. Außerdem seien vermehrt Vormittagswanderungen geplant.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand neben einer Rede des Vorsitzenden des Bodenseegaus Gerhard Müller auch der Rückblick auf das 125-jährige Jubiläum, das die Tettnanger Ortsgruppe am 2. September 2018 gefeiert hatte. Zelebriert wurden die Festlichkeiten damals durch eine Wanderung, an der rund einhundert Mitglieder teilnahmen und einem anschließenden Fest im Gemeindezentrum St. Gallus, das von den Teilnehmern der Jahreshauptversammlung als sehr gelungen gelobt wurde.

Müller lobte indes auch die hervorragende Arbeit des Albvereins Tettnang, der sich durch einen guten Vorstand, gute Wanderführer und gut besuchte Versammlungen auszeichnet. Und das auch bei stürmischem Wetter.

Verein ehrt Mitglieder

Von den 182 Mitgliedern, die der Verein aktuell zählt, wurden auch in diesem Jahr wieder Jubilare geehrt. Hans Lanz feierte 25-jährige Mitgliedschaft im Verein. Die 40-jährige Mitgliedschaft feierten hingegen Manfred Meschenmoser, Martha Mohn, Hans Moll, Hedwig Moll, Martin Obermayr, Peter Reisch, Waltraud Röck, Wilhelm Tonhäuser und Hans Widmann. Silvia Zwisler nahm stellvertretend für die Stadt Tettnang die Auszeichnung für 70-jährige Mitgliedschaft entgegen.

Obwohl der Anteil an jungen Nachkommen im Verein gering ist, freut sich die Vorstandschaft über das Engagement seiner Mitglieder, die regelmäßig in großen Gruppen zu ihren Wanderungen aufbrechen. Wie schön diese Ausflüge sein können, zeigte Vorstandsmitglied Alois Röck zum Schluss der Veranstaltung mit einer Diashow.