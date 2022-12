Neuhäusler Weihnachtsschoppen für den guten Zweck

Der Neuhäusler Weihnachtsschoppen, organisiert von den Familien der Firmen Kfz-Brugger und Schreinerei Brugger zusammen mit Anwohnern, findet am Samstag, 17. Dezember, wieder statt. Es gibt Weihnachtswurst, Käsebrote, Glühmost, Glühwein Punsch und andere Getränken sowie Deko-Artikel, Bastelarbeiten, Liköre und sonstige Spezialitäten. Beginn ist um 14.30 Uhr in Tettnang-Neuhäusle. Der Erlös soll laut Veranstalter an die Tettnanger Tafel gehen.

Ab ca. 17 Uhr spielen die Obereisenbacher Weihnachtsbläser mit weihnachtlichen Liedern und Weisen auf. Heizpilze und Bolleröfen sorgen für Wärme und vorweihnachtliche Stimmung. Der Schoppen findet bei jeder Witterung statt.

Der Erlös der Spendenaktion aus 2021 in Höhe von 1200 Euro wurde von den Veranstaltern laut Mitteilung auf 1500 Euro aufgestockt und an den Verein Tuberöse Sklerose Deutschland (TSD) überwiesen. Tuberöse Sklerose ist eine eher unbekannte, komplexe Systemerkrankung mit tumorartigen Veränderungen in fast allen Organen. Der Verein TSD betreut und unterstützt besonders schwer Betroffene und deren Angehörige im gesamten deutschsprachigen Raum.