„Herzlich willkommen bei uns“, sagt Haitham Jaltak zur Begrüßung, als er die Tür zu seiner Wohnung in Eriskirch öffnet, und er strahlt. Anfang März ist der sympathische Syrer mit seiner Ehefrau Wafaa Mamou, einem Sohn und einer Tochter aus der kommunalen Anschlussunterbringung in die gemütliche Drei-Zimmer-Wohnung gezogen. „Wir sind sehr glücklich in unserem neuen Zuhause und sehr dankbar dafür“, betonen sie.

Die erfolgreiche Wohnungsvermittlung nebst Erstausstattung wurde durch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Eriskirch und der Caritas Bodensee-Oberschwaben möglich. „Ich habe bei einem Treffen in Langenargen von der Caritas-Wohnraumoffensive ‚herein‘ gehört und Kontakt aufgenommen“, berichtet Mirko Meinel, Integrationsbeauftragter für den Gemeindeverwaltungsverband Eriskirch / Kressbronn / Langenargen. Gemeinsam mit Lea Kopittke, Projektverantwortliche für die Wohnraumoffensive im Bodenseekreis, wurde die Wohnung aufgetan, die Familie ausgesucht, mit den Eigentümern gesprochen und der Umzug in die Wege geleitet. Das Caritas-Projekt sei sehr nachhaltig und unterstütze die Integrationsbestrebungen in Sachen Wohnungssuche, betont Meinel. Der Bereich Wohnen gehöre wie Bildung und Arbeitssuche zu den Integrationsschwerpunkten.

Die Caritas habe die Eriskircher Wohnung zunächst für ein Jahr angemietet, so Lea Kopittke. Seit 2017 sucht die Caritas im Rahmen der regionalen Wohnraumoffensive „herein“ geeigneten Wohnraum, mietet diesen befristet zu marktüblichen Preisen an und untervermietet ihn an von der Caritas sozial begleitete Mieter. „Wir bieten den Vermietern damit Risikoabsicherung und Aufwandsminimierung“, so Lea Kopittke. Dies bestätigt die Eigentümerin der vermittelten Eriskircher Wohnung, Frau Holzberger, die „super zufrieden“ ist. Es sei alles hervorragend und ohne Probleme gelaufen. „Die Umsetzung ging mehr als schnell und unkompliziert.“ Nach einem Jahr werde sie sich mit der Caritas zusammensetzen und besprechen, ob danach ein direktes Mietverhältnis mit der syrischen Familie möglich sei, sagt sie.

Die Caritas habe im Hinterland des Bodensees über die Wohnraumoffensive sieben Wohnungen für eine Vermittlung aufgetan, berichtet Lea Kopittke. Eine weitere Wohnung konnte über einen Direktmietvertrag zwischen Mieter und Eigentümer angemietet werden. Für Eriskirch habe man sich als Ziel zehn Wohnungen gesetzt. Die Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogen freut sich in diesem Zusammenhang besonders über die tatkräftige Unterstützung durch die Gemeinde Eriskirch, die sich an Verwaltungskosten und Risikorücklagen des Projekts beteiligt. „Wir sind von der Caritas-Wohnraumoffensive überzeugt, das Geld ist gut angelegt“, sagt Anton Ganser, Kämmerer der Gemeinde Eriskirch. Bürgermeister Arman Aigner habe im Rahmen seines Ermessungsspielraums die Finanzierungszusage schnell und unbürokratisch erteilen können und den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, so Ganser weiter. Die Gemeinderäte hätten sich einhellig für das Projekt ausgesprochen und unterstützten dieses jetzt als Multiplikatoren. Das Projekt „herein“ wird zudem von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Bischöflischen Ordinariat finanziert.

Die aus Damaskus stammende syrische Familie fühlt sich wohl in Eriskirch. „Wir haben sehr nette und hilfsbereite Nachbarn“, sagt Wafaa Mamou, die ihre Gäste mit arabischem Tee und Pizza verwöhnt. Vor drei Jahren kam sie im Rahmen des Familiennachzugs mit Sohn und Tochter nach Deutschland. „Mein Mann ist seit 2015 hier“, erzählt sie in gutem Deutsch, das sie in Sprachkursen gelernt hat. Eine Tochter ist in der Türkei verheiratet, die jüngere geht in Eriskirch zur Schule und der Sohn macht eine Ausbildung zum Metallbauer. „Sie haben schnell die Sprache gelernt und auch deutsche Freunde gefunden“, freut sich Wafaa Mamou. Haitham Jaltak arbeitet derzeit in einem Lebensmittelgeschäft und räumt Regale ein. „Ich suche eine Vollzeitanstellung und würde mich gerne als Helfer in einer Bäckerei oder Konditorei engagieren“, gesteht er und berichtet von seinen fünfjährigen Erfahrungen als Küchenhelfer.

Seine Begeisterung für Torten und Gebäck hat schon zu vielfältigen Eigenkreationen geführt. „Ich backe inzwischen für viele private Feiern“, erzählt er und zeigt stolz Fotos von imposanten Hochzeits-, Kindergeburtstags- und anderen Torten. Einen speziellen Flyer dazu hat er selbst entworfen. Wer sein privates Fest mit Tortenkreationen von Haitham Jaltak bereichern möchte, kann über Lea Kopittke den Kontakt herstellen.