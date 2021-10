Neues Seelsorge-Tandem nimmt Arbeit an der Klinik Tettnang auf

„Ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein ökumenisches Seelsorgeteam bilden“, verrät Konrad Krämer, katholischer Seelsorger in der Klinik Tettnang. Schließlich blieb eine Seelsorgestelle in der Klinik neun Monate lang unbesetzt. Aber das alles ist Vergangenheit – gemeinsam entwickeln Konrad Krämer und Pfarrer Julius Trugenberger von der Martin Luther Kirchengemeinde Tettnang ihr Klinik-Seelsorge-Tandem. Die Seelsorger werden abwechselnd Gottesdienste in der Krankenhauskapelle anbieten, Patienten besuchen und diese begleiten: „Besonders ältere Patienten brauchen Ansprache und Begleitung“, berichtet Krämer. Er und Trugenberger werden sich auch im Ethikkomitee der Klinik engagieren. Julius Trugenberger ist „neben“ der Klinik als Pfarrer und in der Schule tätig, Konrad Krämer in der Jugendseelsorge für das Dekanat in Friedrichshafen. „Ein Seelsorge-Tandem der beiden Konfessionen hat immer super funktioniert“, begrüßte Jürgen Sachsenmaier von der Klinik Tettnang die beiden neuen Seelsorger.