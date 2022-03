Neues Schloss Tettnang startet in die Saison

Das Neue Schloss Tettnang öffnet am Freitag, 1. April. Schlossexperten führen ab dann wieder von Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde durch die ehemaligen Repräsentationsräume der Grafen von Montfort. Eine Anmeldung zu den regulären Führungen ist nicht erforderlich. Inforäume und Museumsshop sind während der Führungszeiten frei zugänglich, wie mitgeteilt wird.

Gleich drei Themenführungen im Neuen Schloss bietet die Tourist Information Tettnang im April. Am 2. April präsentieren Gräfin Sophia und Zofe Anna die kostbar ausgestatteten Schlossräume. In den Osterferien findet am 19. April die Kinderkostümführung statt, bei der sich die jungen Schlossbesucher ganz wie Graf und Gräfin fühlen. Im Festsaal des Neuen Schlosses treffen sich Genießer am 24. April zum Kaffeekränzle. Für die beiden zuletzt genannten Veranstaltungen ist die Anmeldung bei der Tourist-Information Tettnang erforderlich.

Gruppen können das Neue Schloss zum Wunschtermin besuchen. Anfragen und Buchungen richten Interessierte an die Tourist-Information Tettnang. Zu aktuell geltenden Sicherheits- und Hygieneauflagen informiert das Land Baden-Württemberg unter www.baden-wuerttemberg.de und die Tourist Information Tettnang.