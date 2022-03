Neues Schloss Tettnang bei „Earth Hour“ dabei

Weltweit steht am Samstag, 26. März, der Umwelt- und Klimaschutz im Fokus. Um 20.30 Uhr beginnt die „Earth Hour“, dann wird es in vielen Städten weltweit für eine Stunde dunkel. Auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, darunter das Neue Schloss Tettnang, nehmen an der Aktion teil und schalten das Licht aus. Gemeinsam setzen sie so ein Zeichen gegen den Klimawandel. Ab 20.30 Uhr wird verdunkelt. Für eine Stunde wird die Beleuchtung ausgeschaltet, ein ungewöhnlicher Anblick für die Bevölkerung, wie es in einer Mitteilung heißt.

Unter dem Motto „#Lichtaus für einen lebendigen Planeten“, findet die „Earth Hour“ dieses Jahr zum 16. Mal statt. Ins Leben gerufen wurde sie 2007 vom World Wide Fund For Nature (WWF) und wird in Kooperation mit lokalen Partnern organisiert. Millionen von Menschen auf der Welt schalten gleichzeitig das Licht aus, um sich für den Klimaschutz stark zu machen. Das weltweite Event soll zugleich ein Denkanstoß für einen bewussteren Umgang mit dem Energieverbrauch sein, so die Mitteilung weiter.