Neues Programm der VHS Bodenseekreis reicht von Tanzkurs bis Watt-Wanderung

Neue Ideen und individuelle Stärkung des Menschen im verlässlichen Bildungspaket – das verspricht das neue Herbstprogramm 2020/2021 der Volkshochschule (VHS) Bodenseekreis laut Pressemitteilung. Das violettfarbene Heft ist ab sofort wieder in den Banken, Rathäusern, Einrichtungen des Landkreises und vielen Geschäften kostenlos erhältlich.

In den übersichtlichen Rubriken „Junge vhs“, „Politik, Gesellschaft, Umwelt“, „Kultur und Gestalten“, „Gesundheit“, „Sprachen“ sowie „Beruf und IT“ werden viele Kurse, Workshops, Vorträge, Seminare und Exkursionen angeboten. Neue und besondere Kurse in diesem Programm sind zum Beispiel: „Philosophie in Krisenzeiten“, hier versucht Kursleiter Hartmut Ferenschild die ethischen und gesellschaftlichen Veränderungen durch die Corona-Pandemie philosophisch zu klären. „Beatboxing“ ist eine kreative Kunst, die eigene Stimme als Musikinstrument einzusetzen. Andere neue Instrumentenkurse der VHS lehren „Cajon“ (das einfachste Schlagzeug der Welt) oder die „Irish Tin whistle“. Wer sich für die alte „deutsche Schrift“ interessiert, kann in einem Kurs in Überlingen die beiden Schriften Kurrent und Sütterlin lesen und schreiben lernen. „Finanziell sicher durch die Elternzeit“ erklärt jungen Menschen, welche finanziellen Auswirkungen es hat, ein Kind zu bekommen und wie die finanzielle Seite der Elternschaft zu bewältigen ist. „Stepptanz für Anfänger oder Latino Linedance“ sind neue Tanzstile im Programmteil Tänze. Neu im Bereich Fotografie findet sich ein Theorie-Seminar über „Unterwasser-Fotografie“.

Zu den vielen Gesundheitskursen kommen immer wieder Seminare über aktuell diskutierte Themen der Gesundheitsbildung dazu, dieses Semester Ayurveda, Homöopathie und Klopfakupressur. Neue Sprachkurse der VHS beschäftigen sich mit Bulgarisch oder Japanisch. Italienischkurse gibt es im Herbst mit neuen Unterrichtsmethoden: „Italienisch mit Musik oder für Feinschmecker“. Seit einigen Jahren bietet die Volkshochschule auch Kurse zur Qualifizierung für Tagespflegeeltern an. Wer Kinder betreuen möchte, kann sich hier ausbilden lassen. Kurse zur „Selbstbehauptung“ stärken junge Mädchen und Frauen in ihrer Handlungskompetenz, im Auftreten und im Umgang mit und in prekären Situationen.

Die neuen „Watt-Wanderungen“ beschäftigen sich nicht mit dem Matsch der Nordsee, sondern zeigen anschaulich die Erzeugung regenerativer Energie in Frickingen. Eine andere Wanderung geht im tief verschneiten Winter mit Schneeschuhen nach Oberstdorf. Zusätzlich wird in den Herbstferien für Jugendliche wieder das Programm der Jugendmedienwoche angeboten: Trickfilm, Trailer, Hörspiel und Radio sind hier die Angebote.

Wer von zu Hause oder unterwegs aus Kurse besuchen möchte, kann verschiedene online-Kurse der VHS buchen: Kunstgeschichte, unterschiedliche Sprachkurse und mehr finden sich in dieser Sparte neu im Herbstprogramm. Die mehr sls 1200 Kursangebote sind auch im Internet unter www.vhs-bodenseekreis.de zu finden. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich gleich anzumelden.