Neues Parament für die Schlosskirche

Wenn die Martin-Luther-Gemeinde am Sonntag, 30. Juni, ihr Gemeindefest feiert, dann steht ein besonderer Anlass im Mittelpunkt: Im Festgottesdienst um 10.30 Uhr wird das neue grüne Parament der Schlosskirche Tettnang eingeführt. Es besteht aus einem Alter- und einem Kanzelbehang und ist bei Knotenpunkt, Werkstatt für Textiles, von Hand angefertigt worden. Paramente sind die im Kirchenraum verwendeten Textilien, die künstlerisch aufwendig gestaltet sind.

Nachdem der Kirchengemeinderat 2017 beschlossen hatte, neue Paramente für die Schlosskirche anfertigen zu lassen, wurde Elke Gassen als Leiterin der Backnanger Werkstatt Knotenpunkt beauftragt, zunächst ein grünes Parament nach einem Entwurf der Künstlerin und Ärztin Sabine Waldmann-Brun zu erstellen. Gestickt hat das Parament die gelernte Stickerin Dorothea Walter. 358 Stunden Arbeitszeit sind in die gesamte Herstellung des Tettnanger Altar- und Kanzelparaments geflossen.

Eine wichtige Rolle spielt die Farbe des Paraments, die als liturgische Farbe eine entsprechende Bedeutung im Kirchenjahr symbolisiert. „Grüne Paramente sollen das Wachsen und Reifen zeigen. Was ist zum Wachsen nötig? Wasser, Licht, Halt, Geborgenheit, Offenheit und Loslassen können. Und genau das sehe ich in den Paramenten“, beschreibt Elke Gassen den neuen Behang. Die Stickerei in Leinen, Baumwolle und kleinen Mengen feiner Wolle wurde auf einem Untergrund aus Wolle und Leinen ausgeführt.

Für den grünen Behang hat die Gemeinde knapp 7000 Euro ausgegeben und das violette Parament bereits in Auftrag gegeben. Paramente in allen Farben anfertigen zu lassen, sei aber ein langfristiger Prozess, so Pfarrerin Martina-Kleinknecht-Wagner, zumal die Kosten ausschließlich über Spenden finanziert würden. „Über Spenden, um diesen kostbaren Schmuck für unsere wunderschöne Schlosskirche finanzieren zu können, freuen wir uns sehr“, ergänzt sie.