Neues Bürgermentoren-Projekt startet

Im März startet im Haus Josefine Kramer eine ehrenamtliche Kinderbetreuung während der Marktzeit am Samstag. Maria Calamiello hatte ihre Projektidee im vergangenen Sommer beim Aktionstag „Bunt in Tettnang“ vorgestellt und war auf gute Resonanz bei den Eltern gestoßen. Mit dem Bürgertreff im Haus Kramer hat Calamiello einen kindertauglichen Ort und mit Claudia Thurnherr eine geeignete Kollegin gefunden, um mit dem Projekt „Markt-Zwerge“ loszulegen.

Maria Calamiello ist ausgebildete Bürgermentorin der Stadt Tettnang. Die Gestaltung eines Projekts sei ein Ziel der Bürgermentoren-Ausbildung gewesen, erläuterte Melanie Friedrich, Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement, bereits zum Start des ersten Projekts im vergangenen August. Friedrich war Monate zuvor auf das Bürgermentorat gestoßen, hat sich in Stuttgart selbst zur Mentorentrainerin ausbilden lassen und mit Wolfgang Koczelniak, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Anlaufstelle für Bürgerengagement, ein Konzept für eine Ausbildung in Tettnang ausgedacht. Aufbauend auf die Inklusionsdialoge und die Idee, dass sich auch behinderte Menschen ehrenamtlich engagieren dürfen, sollte die Ausbildung der Bürgermentoren inklusiv sein - das erste Mal, dass die landesweite Ausbildung von Bürgermentoren inklusiv ist.

In mehreren Stunden haben Menschen mit und ohne Behinderung dann den Einstieg ins Bürgerengagement vermittelt bekommen. Zurückblickend ist Friedrich mit dem Verlauf der Ausbildung und der Projektfindung zufrieden. „Es leben viele Menschen mit Behinderung in Tettnang. Die Menschen sind da - und es ist eine Bereicherung. Ich empfand es als schön, was an Beziehungen, an Witz und Ideen entstanden ist. Man merkt, das Potenzial ist da, und es wäre jammerschade, das nicht zu nutzen.“ Natürlich habe es Bedenken gegeben „Es ist einfach auch eine Menge an Stoff, die man vermitteln möchte. Immer wieder denkt man: Geht das in leichter Sprache? Auch als Referent muss man da erst ein Gefühl entwickeln“, sagte Friedrich damals im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Doch das Konzept funktionierte: Diverse Projekte sind entstanden, verschiedene Themen wurden angegangen.

Mit dem Projekt „Markt-Zwerge“ wird nun ein weiteres Bürgermentoren-Projekt realisiert: Von 10 bis 12 Uhr sind Maria Calamiello und Claudia Thurnherr an zwei Samstagen im März da, um mit Kindern von drei bis vier Jahren zu basteln, zu spielen und zu malen. Die Anzahl der Kinder ist vorerst auf zehn begrenzt. Sollte anderes Spielzeug nötig sein, bekommt das Projekt für die Anschaffung Unterstützung von der Anlaufstelle für Bürgerengagement und dem Familientreff Tettnang.

Weitere Helfer werden gesucht

Wie es in einer Mitteilung heißt, würde Maria Calamiello gerne jeden Samstag ein Angebot machen, allerdings ist das Haus Kramer nicht jeden Samstag frei. Zudem fehlten noch weitere Erwachsene, die ein- oder zweimal im Monat bei der Betreuung mithelfen. Voraussetzung für die Mitarbeit bei den „Markt-Zwergen“ ist die Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern. Alle Betreuerinnen und Betreuer erhalten Begleitung durch die Anlaufstelle für Bürgerengagement, die die Bewerbung entgegennimmt, bei der Antragstellung des obligatorischen Erweiterten Führungszeugnisses unterstützt und bei allen weiteren Fragen Ansprechpartnerin ist. Auch ein freiwilliger Erster-Hilfe-Kurs am Kind soll die Ehrenamtlichen für die Tätigkeit ausrüsten.

Starten werden Maria Calamiello und Claudia Thurnherr am 3. März, der nächste Termin ist dann am 24. März. Auch unter den interessierten Eltern wollen sie dann kräftig die Werbetrommel für die „Markt-Zwerge“ rühren. Bürgermentorin Maria Calamiello wünscht sich vor allem „viele Kinder und nette Helfer“.