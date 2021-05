Neuer Trainer für die Fußballerinnen des TSV Tettnang

Nach dem Wechsel von Alexander Haag zum TSV Meckenbeuren bekommen die Oberligafußballerinnen des TSV Tettnang zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Philipp Zimmermann tritt beim TSV seine erste Stelle als Trainer im Aktivenbereich an.

Der 26-Jährige war in der letztlich abgebrochenen und annullierten Saison 2020/21 noch als Spieler beim Bezirksligisten TSV Ratzenried aktiv. Während seiner Zeit als aktiver Fußballer machte Zimmermann laut Mitteilung die A-Lizenz als Fitnesstrainer, die Lizenz zum medizinischen Fitnesstrainer und zum Personal Coach. Außerdem steht er kurz vor dem Abschluss der DFB-B-Lizenz. Philipp Zimmermann stand zudem als Schiedsrichter bis in die Landesliga auf dem Platz. Dazu war er auch Jugendtrainer beim FV Ravensburg. Zimmermann wird parallel, sofern es der Zeitrahmen zulässt, auch für die Fußballer des TSV Tettnang in der Kreisliga AII spielen.

Karin Rasch-Boos, Sportliche Leiterin für den Frauenfußball beim TSV Tettnang, ist froh, nach dem Wechsel von Alexander Haag zum TSV Meckenbeuren einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden zu haben. „Ich glaube, dass Philipp perfekt zum Team, zum Verein und in unser Konzept passt. Er brennt für Fußball und solche Leute brauchen wir“, teilt Rasch-Boos mit. „Philipp übernimmt eine tolle, gut ausgebildete Mannschaft, mit der es Spaß macht zu arbeiten. Das Durchschnittsalter ist extrem jung für eine Oberligamannschaft und die weitere Ausbildung der jungen Spielerinnen steht mit im Vordergrund.“ Vorgänger Haag habe mit seinem Trainerteam Mona Blank und Willi Prosen über Jahre sehr gute Arbeit geleistet. „Er war nun 6,5 Jahre bei den Frauen und wir sind uns einig, dass beiden Seiten nun frischer Wind gut tut.“, meint Rasch-Boos, die weiter Trainerin der zweiten Mannschaft bleibt. Das Förderteam des TSV spielt in der Regionenliga.

„Ich bin froh, dass mir der TSV Tettnang die Chance gibt, im aktiven Trainerbereich Fuß zu fassen“, sagt Zimmermann. Der Kontakt sei über Michael Wohlfarth zustande gekommen, der früher die Frauen des TSV trainiert hat und noch immer in Kontakt mit seiner ehemaligen Spielerin Karin Rasch-Boos steht. „Ich bin davon überzeugt, dass in der jungen Mannschaft enormes Potenzial“, sagt Zimmermann.