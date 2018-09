Neuer Rektor will Gemeinschaftsschule weiterentwickeln

Wolfram Schellhaase ist Jahrgang 1962, verheiratet und hat drei Kinder. Er hat 1980 in Kirchheim/ Teck sein Fachlehrerstudium in den Fächern Sport und Technik begonnen. Nach dem daran anschließenden Zivildienst hat er zwei Jahre lang als Erzieher gearbeitet und 1988 schließlich das Pädagogikstudium in Schwäbisch Gmünd begonnen. 1991, direkt nach dem Abschluss, kam er für das Referendariat an den Bodensee, an die Parkschule in Kressbronn. Weitere Stationen waren eine Schule für Erziehungshilfe in Wilhelmsdorf und schließlich auch die Manzenbergschule in Tettnang, wo Schellhaase Konrektor war. Im Anschluss daran wiederum war er von 2011 bis vergangenes Schuljahr Schulleiter der Grundschule Nonnenbachschule in Kressbronn.