Neuer Projektchor probt für Adventskonzert

Gleich nach dem großen Erfolg des letztjährigen Advents-Benefizkonzerts in der Hiltensweiler Kirche wünschtensich viele Mitglieder des eigens dafür neu aufgestellten Projektchors eine Fortsetzung.

Nun hat sich der neu zusammengesetzte Projektchor mit etwa vierzig Sängern im gemütlichen Foyer der Schreinerei Holitsch zur ganztägigen Probe getroffen. Beim Benefizkonzert 2018 werden wie im Vorjahr auch Musikgruppen mitwirken: ein Quartett mit Oboe, Englischhorn und zwei Posaunen, ein Querflötenduett sowie Musiker an Gitarre und Marimbaphon.

Und wieder ist die erfahrene Sängerin, Gesangslehrerin und Chorleiterin Gisela Scharnagl dabei. „Hört nur, wie lieblich es schallt“, singt der Chor und erntet prompt ein „Super!“ aus dem Mund der Chorleiterin, die bei ihren Chormitgliedern genau den richtigen Ton trifft, sie mitreißt. Neue Töne kommen aus ihrem E-Piano, ein fetziger Song kündigt sich an. „Amen, Amen“ singen sie beschwingt und auch das Schnalzen mit den Fingern klappt auf Anhieb.

„Jetzt Vollgas“ kommt’s vom Piano und sie geben Vollgas: „O hear me singing, God!“ Ob’s auch schon stehend auswendig klappt? Gisela Scharnagl versteht es, die Angst zu nehmen: „Ihr seid ein Chor, euch wird geholfen – was du nicht weißt, weiß der Nachbar.“

Seit Anfang Oktober kommen sie zusammen und proben. Spannend sei es für Gisela Scharnagl gewesen, wer diesmal dabei sein würde und was sie dem neuen Projektchor zumuten könne. Sie fühlt sich wohl hier, zieht im nächsten Jahr ganz in die Nähe. Vorsichtig hat man bei ihr nachgefragt und erfahren, dass sie durchaus bereit wäre, einen neuen Kirchenchor in Hiltensweiler aufzubauen. „Eine Riesenchance für einen Neubeginn“, sagt Simone Holitsch. Interessenten können sich bereits bei Monika Emser, der Leiterin des Dorfladens, melden.

In Hiltensweiler hatten die richtigen Leute das richtige Gespür. Während anderswo die letzten „Tante-Emma-Läden“ aufgegeben werden, ist hier ein neuer Dorfmittelpunkt entstanden – nicht nur ein Laden, sondern auch ein Dorftreff. Und jetzt entsteht vielleicht dank solcher Gemeinschaft aus einem Projektchor wieder ein neuer Kirchenchor. Jedenfalls unterstützt auch die Kirchengemeinde St. Dionysius nicht nur das Benefizkonzert, sondern ebenso das neue Projekt.

Der Andrang zum Konzert wird erfahrungsgemäß sehr groß sein, es empfiehlt sich, rechtzeitig zu kommen. Der Erlös ist wieder für das Projekt „Mädchenheim in Kerala/Indien“ und die „Äthiopienhilfe Tettnang“ bestimmt. Einen kleinen Vorgeschmack vermittelte am Probentag die herrlich schmackhafte äthiopische Linsensuppe in der Mittagspause.