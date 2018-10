Neuer Name, bewährter Sound: Mc Five spielt im Flieger

Die Band Mc Five, ehemals zum Teil als Beat Boys bekannt, spielt an diesem Samstag, 20. Oktober, ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang. Neu benannt gibt es die altbekannten Gesichter. Kern der Truppe sind ehemalige Mitglieder der weitbekannten Beat Boys, die nach 30 Jahren ihr Projekt beendeten. Dann kam aber der „kalte Entzug“ und mit neuem Sänger und Bassisten wurde 2015 wieder durchgestartet, heißt es in einer Ankündigung. Der Flieger war da quasi die Comebackbühne der Band mit neuem Namen Mc Five, wobei der Musikstil derselbige blieb. Klassiker der 60er- und 70er-Jahre. Gespielt wird unter anderem Musik der Beatles, Stones, Beach Boy oder Kinks. Foto: Flieger