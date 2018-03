Neuer Name, altbekannte Gesichter

Die Formation MC FIVE spielt am Samstag 24. Februar ab 21 Uhr in Tettnang im Flieger. Neu benannt gibt es die altbekannten Gesichter. Kern der Truppe sind ehemalige Mitglieder der weithin bekannten „Beat Boys“, die nach 30 Jahren ihr Projekt beendeten. Dann kam aber der „kalte Entzug“ und mit neuem Sänger und Bassisten wurde 2015 wieder durchgestartet. Der Flieger war 2015 quasi die Comebackbühne der Band mit neuem Namen MC FIVE, wobei der Musikstil derselbe blieb: Klassiker der 60er- und 70er-Jahre. Gespielt wird Musik der Beatles, Stones, Beach Boy, Kinks und anderen Spitzenbands jener Zeit. Damals wurden die Beat Boys“ als absolute Topband in Oberschwaben bezeichnet, waren gar Opener von zahlreichen „Internationalen“ wie The Lords, Spider Murphy Band oider der Steve Whitney Band. Foto: Flieger