Neuer Kirchengemeinderat von St. Gallus gestartet

Mit der konstituierenden Sitzung hat der bereits im März gewählte neue Kirchengemeinderat von St. Gallus seine Arbeit aufgenommen. Dies teilt das katholische Pfarrbüro St. Gallus mit.

17 Frauen und Männer erklärten sich bereit, im Leitungsgremium der Gemeinde mitzuarbeiten und so mit dem Pfarrer zusammen die Verantwortung für den Weg der Gemeinde zu tragen, heißt es in der Mitteilung. Die St.-Gallus-Gemeinde will einladend und überzeugend die Botschaft Jesu in unsere heutige Zeit übertragen und in vielfältigen Einrichtungen und Angeboten den Menschen Trost, Hoffnung und Orientierung vermitteln.

Es sei bemerkenswert, wie viele Ehrenamtliche in der Gemeinde mitarbeiten und mit ihren persönlichen Fähigkeiten das Leben der Gemeinde bereichern. Dieses Miteinander gut zu begleiten und zu fördern sei sicher eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Gemeinderats, ebenso wie die Förderung der ökumenischen Weggemeinschaft und die Zusammenarbeit mit den kommunalen Verantwortungsträgern.

Die erste Entscheidung, die der neue Rat traf: Er wählte sich einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Neu gewählter Vorsitzender ist Guido Hagedorn, sein Stellvertreter Wolfgang Reuter. Beide wurden mit großer Zustimmung in ihr Amt gewählt. Die Gemeinde hat so mit dem neuen Pfarrer und dem konstituierten Kirchengemeinderat wieder eine komplette Leitung, sodass ihr eine längere und unabsehbare Vakanz erspart bleibt.