Neuer Geburtenrekord in der Klinik Tettnang

„Es freut uns riesig, dass sich die Frauen bei uns so wohl fühlen“, sagen Dr. Birte Finkh-Oldach und ihr Chef Dr. Christian Fünfgeld strahlend. Seit Dezember 2003 sind der Chefarzt und seine Oberärztin ein Team in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und erleben in diesem Jahr das geburtenstärkste seither: Am 10. November kam das 800. Neugeborenen des Jahres im Kreißsaal der Klinik Tettnang auf die Welt. Dies teilt der Medizincampus Bodensee mit.

Noch so klein und doch schon so groß. Josefine stellt mit ihren gerade einmal 48 Zentimetern Größe und 2320 Gramm Geburtsgewicht einen Rekord auf: Sie ist als 800. Baby in der Klinik Tettnang in diesem Jahr geboren, 2019 kamen im Tettnanger Kreißsaal 645 Babys zur Welt.

Josefines junge Eltern Marty und Teresa sind laut Mitteilung aber ohnehin überglücklich und wahnsinnig stolz auf ihre erstgeborene Tochter. Im Vorfeld befürchtete Papa Marty, seinen eigenen Geburtstag am 20. November, künftig mit seiner Tochter teilen zu müssen. Doch Josefine kam ihm zehn Tage zuvor. Zu Hause in Langenargen wartet nicht nur der Papa, sondern auch zwei Hunde und ein Pferd auf das kleine Mädchen. Die 28-jährige Mama Teresa ist tiermedizinische Fachangestellte in einer Tierklinik in Wasserburg. Das glückliche Elternpaar hat keinerlei Bedenken, dass die Hunde Josefine nicht genauso lieb haben werden, wie sie selbst. „Einfach vorstellen“, sind sich beide einig, schließlich sind die beiden Hunde, ein Chihuahua und eine Bulldogge, schon etwas älter und waren auch schon während der Schwangerschaft bereits sehr zutraulich. Der 28 Jahre junge Papa kann dem Lockdown und der damit verbundene Schließung seines Tattoostudios etwas Positives abgewinnen: „Ich habe so viel mehr Zeit für meine kleine Familie.“

Das elfköpfige Team der freiberuflichen Hebammen der Klinik teilt die Freude mit der Familie und der Ärzte. Auch sie sind stolz auf die hohe Geburtenrate – noch hat das Jahr sieben Wochen und alle sind gespannt, wie viele Kinder in diesem Jahr tatsächlich in der Klinik Tettnang das Licht der Welt erblicken werden. Fakt ist, dass die Klinik auf den Ansturm auch mit einer räumlichen Ausweitung reagiert hat und so den kreißenden Mamas gerecht werden kann.