Beim Jahreskonzert am Samstag, 12. Dezember, präsentiert sich die Musikkapelle Obereisenbach in der Mehrzweckhalle Obereisenbach erstmals unter der Leitung ihres neuen Dirigenten. Seit September dirigiert der 20-jährige Benedikt Harscher die 50-köpfige Kapelle, die damit einen Generationswechsel eingeleitet hat. Für das Jahreskonzert verspricht die Kapelle ein unterhaltsames Programm.

Als Solisten treten Katja Diemer an der Piccoloflöte, Nick Sprenger am Xylophon sowie Bruno und Max Bohner – Vater mit Sohn – an der Trompete auf. Mit bekannten Melodien wie Erinnerungen an den Zirkus Renz oder der Trompetenromanze „Herzflimmern“ zeigen die Musiker ihr Können. Für Freunde der klassischen und modernen Blasmusik werden Titel wie „Moment for Morricone“, „The Olympic Spirit“ oder „Hindenburg“ gespielt. Anhänger alpenländischer und Böhmischen Musik dürfen sich auf den „Badonviller Marsch“, „Goldene Kameraden“ und „Das Sternchen“ freuen. Jeder Besucher soll angesichts dieses bunten Straußes an Melodien beim Jahreskonzert auf seinen Geschmack kommen.

Vereinsbilder im Großformat

Dirigent Benedikt Harscher freut sich auf sein Debüt bei den Obereisenbachern und hofft auf regen Besuch in der Mehrzweckhalle. Im Anschluss lädt der Verein zu einem gemütlichen Umtrunk in der Adventsbar ein und zeigt bei dieser Gelegenheit die neuen Vereinsbilder im Großformat.

Das Konzert in der Mehrzweckhalle Obereisenbach beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.